Dernek yetkililerinin usulsüz şekilde fotoğraflarını paylaştılar

Başman Grup yetkilisi Çağkan Neşeli ve E’ler Piliç Direktörü Erçin Çoban, “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yayma” suçundan mahkemeye çıkarıldı

Başman Grup şirketinin üst düzey yetkilisi olarak görev yapan zanlı Çağkan Neşeli ve E’ler Piliç Direktörü zanlı Erçin Çoban, “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yayma” suçundan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, 25 Nisan 2022 tarihinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin yetkililerinin Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirmiş olduğu toplantının ardından bahse konu mekanın güvenlik kamera kaydının usulsüz bir şekilde telefon ile kayda alındığını, zanlılar tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşıldığını ve toplantıda bulunan yetkililerin resminin üzerine ok çıkartılarak isimlendirilip hedef gösterilmesi üzerine konu şahısların polise gelerek sikayetci olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve dava dosyası hazırlandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

