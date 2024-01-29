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Güzellik ve SPA merkezinde yangın çıktı

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Güzellik ve SPA merkezinde yangın çıktı
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Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde bir apartmanın üçüncü katında faaliyet gösteren güzellik ve SPA merkezinde yangın çıktı.
Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle binanın kompozit dış kaplaması üzerine çıkarak mahsur kalan iki çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sauna sobasının aşırı ısınıp ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu çıktığı düşünülen yangın bugün 11.50 civarında  meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu; iş yerinin sauna kısmı, mutfak dolapları, muhtelif havlu ve bornozlar, elektrik tesisatı, üç klima iç ünitesi ve asma tavan ile bazı malzemeler yanarak zarar gördü.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
 
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