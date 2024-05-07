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Trafikte son bir haftada 259 araca trafikten men, 9 tutuklu

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Ülkede genelinde 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında polis tarafından yapılan rutin trafik kontrollerinde 3 bin 571 trafik suçu rapor edildi. Kontrollerde, 259 araç trafikten men edildi 9 sürücü tutuklandı.

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Trafikte son bir haftada 259 araca trafikten men, 9 tutuklu
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Polis açıklamasına göre, sürücülerin 1677'si sürat, 12'si tehlikeli, 36'sı dikkatsiz, 151'i seyrüsefer ruhsatsız, 14'ü sürüş ehliyetsiz, 43'ü emniyet kemersiz, 53'ü muayenesiz, 50'si sigortasız, 112'si alkollü, 6'sı “B” eşya taşıma izinsiz, 12'si “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülere, 167 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 84 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 13 kez trafik ışıklarına uymamak, 4 defa tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2 kez koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 27 kez ışık kurallarına uymamak ve 1108 kez de diğer trafik suçlarından ceza kesildi.
 
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