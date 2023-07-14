BTM 2. Lig’de 6. Hafta günün sonuçları ve haftanın programı

1.GRUP
Gaziveren SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt:5 – 1
Doğancı SK – Yedidalga Aksu SK: 1 – 0
5.GRUP
Doğukent SK – Haspolat: 1 – 0
9.GRUP
Çayönü SK – SB Tic. Güvercinlik: 1 – 1
Yenişehir SK – Korkuteli GD: 1 – 2
12.GRUP
Yedikonuk SK – Dipkarpaz: 0 – 7
Sipahi TSK – Halil FalyalıKumyalı:2 – 5
2.GRUP
15 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay SK – Gayretköy GSK (Ferhat Tuna)
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy SK – Serhatköy SK (Mustafa Torun)
3.GRUP
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası Kalkanlı SK – Sadrazam Kayalar SK (Selim Kaynarca)
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Tepebaşı SK – Çamlıbel SKD (Berk Bağrıkara)
4.GRUP
15 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Göçmenköy Stadı Dağyolu Göçeri SK – Şirinevler YSK
5.GRUP
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Halil Atlar)
6.GRUP
15 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Alayköy SKKD – Aslanköy GSD (Serkan Özdenkçi)
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Yeniceköy ZSK – Taşkent TSK (Ahmet Genç)
7.GRUP
15 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Dilekkaya ASK – Kırıkkale TSK (İsmail Ercan)
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama SD – Gaziköy SK (Şahin Coşkun)
8.GRUP
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Serdarlı GB – Alaniçi YSK (Burak Mandıralı)
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK (Arif Malek)
10.GRUP
15 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mutluyaka HSK – Boğaziçi SK (Hakan Ünal)
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Tuzlaspor – Royal Sun Ötüken TKOSK (Tufan Çerçioğlu)
11.GRUP
16 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Ergazi GSK – Bafra SK (Olgun Canik)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Civisil SK – Sun RepublicYarköy PGSK (İbrahim Katmer)
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