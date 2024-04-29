banner913
banner932
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
11 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
36 0
 
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
33 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
27 0
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
43 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
34 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
30 0
banner1012

Trafik kontrolünde uyuşturucu bulundu

banner1020

Lefkoşa’da trafik polisleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 23 yaşındaki Enes Uçar'ın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

banner974
Trafik kontrolünde uyuşturucu bulundu
banner971
Lefkoşa’da dün sabaha yakın saat 02:00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 23 yaşındaki Enes Uçar'ın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Enes Uçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.
Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik ekiplerinin Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik kontrolünde olduğu bir sırada kontrol amaçlı durdurmuş oldukları PF128 plakalı araçta yapılan aramada huzurda bulunan zanlı Enes Uçar'a ait tütün paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını söyledi.
Polis zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu itiraf nitelikli ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emre yapılan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.