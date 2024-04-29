Trafik kontrolünde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da trafik polisleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 23 yaşındaki Enes Uçar'ın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da dün sabaha yakın saat 02:00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 23 yaşındaki Enes Uçar'ın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Enes Uçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik ekiplerinin Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik kontrolünde olduğu bir sırada kontrol amaçlı durdurmuş oldukları PF128 plakalı araçta yapılan aramada huzurda bulunan zanlı Enes Uçar'a ait tütün paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu itiraf nitelikli ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emre yapılan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

