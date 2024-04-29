131 kg köpek balığı yakalandı

Kuzey Kıbrıs'ın batı açıklarında profesyonel balıkçılar tarafından 131 kg ağırlığında köpek balığı (Mako köpek balığı) yakalandı.
Dev balık, Yedidalga'da Swan of Soli Fish Restaurant sahipleri Silvan, İrfan Yaşlı kardeşler tarafından satın alındı.
Restoran önünde balıkla birlikte anı fotoğrafı çekildi.
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