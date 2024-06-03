Trafik kavgasında bir kişiyi dövdüler

Girne’de Mustafa Mehmet Salih ve Callum Françis, trafik meselesi yüzünden çıkan tartıştıkları Furkan Akyüz’ün kafasını yumrukladı

Girne’de trafik yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi ciddi şekilde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Mehmet Salih ve Callum Françis bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, olayın 1 Haziran 2024 saat 03.30 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Girne’de sakin Mustafa Mehmet Salih ve Callum Françis’in trafik meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma sonucu Furkan Akyüz’ün kafa kısmına elleriyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı ise Furkan Akyüz’ün kendilerini darp ettiğini, önce onun saldırdığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

