Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı

Girne’de trafik polislerinin eşine ceza yazmasına sinirlenen aşırı alkollü Adem Ünal, araçtan inerek polisin yüzüne yumruk attı ve yere düşen polisin parmağının kırılmasına neden oldu

Girne’de önceki gece 01.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde, eşinin trafik ekipleri tarafından trafik suçundan rapor edildiği gerekçesiyle, 41 yaşındaki Adem Ünal, yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek yüksek sesle bağırıp çağırarak, trafik kontrol noktasında görevli polis memurunun yüzüne yumruk attı.

360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Adem Ünal, polis memurunu yere düşürerek sağ elindeki bir parmağının kırılmasına sebep oldu.

Adem Ünal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Adem Ünal’ın “Vahim Zarar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-i Hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Adem Ünal’ın 2 Haziran 2024 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Girne’de umumi bir yer olan Namık Kemal Caddesi üzerinde, nefesinde 360 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu bir sırada, eşinin trafik ekipleri tarafından rapor edildiği gerekçesiyle yolcu olarak bulunduğu ES 541 plakalı araçtan inerek kontrol noktasında görevli Polis memuru isminin baş harfleri H.Y’nin üzerine yürüyüp yüksek sesle “bıdı bıdı yapma lan” diyerek rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel salladıktan sonra, sağ eliyle polis memuru H.Y’nin yüzüne yumruk atıp yere düşmesi neticesinde, sağ el yüzük parmağının kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın akabinde zanlının olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafında makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgede incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu ve zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Adam Ünal “alkolden kaynaklı adrenalin ile böyle bir suç işledim özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

