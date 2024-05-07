Trafik kavgasında 7 tutuklu

Lefkoşa’da trafik yüzünden çıkan kavgada iki grup birbirlerini darp etti, 7 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da trafik yüzünden çıkan kavgada iki grup oluşturup, birbirlerini darp eden Berşan Haznedar, Ümit Haznedar, Mahir Baykal, Abdullah Baykal, Oubeid El Abbası, Jaouad Temsamanı ve Mohamed Reda Ben Taquet tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Metehan'da trafik meselesi yüzünden tartışan Berşan Haznedar, Ümit Haznedar, Mahir Baykal, Abdullah Baykal’ın bir taraf, Oubeid El Abbası, Jaouad Temsamanı ve Mohamed Reda Ben Taquet’in diğer taraf olup, elleri ve ayakları ile birbirlerine vurarak kavga ettikten sonra, elleri ve kollarını sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunarak makul mazeretleri olmaksızın bağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı tarihte suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek, doktor raporu temin edildiğini kaydetti.

Polis, temin edilen doktor raporunda zanlı Ümit Haznedar’ın sağ el serçe parmağında kırık tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

