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Trafik denetimlerinde 611 sürücü rapor edildi

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3 sürücü tutuklandı, 43 araç trafikten men edildi

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Trafik denetimlerinde 611 sürücü rapor edildi
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Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 562 araç sürücüsünden 611'ine çeşitli trafik suçlarından dolayı ceza yazıldı.

Polis basın bültenine göre, 3 sürücü tutuklanırken, 43 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“459 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10 sigortasız araç kullanmak, 5 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak, 2 tehlikeli sürüş yapmak ve 47 diğer trafik suçları.”
 
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