banner913
banner932
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
14 0
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
19 0
 
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
14 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
66 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
24 0
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
80 0
banner1012

Trafik denetimlerinde 475 sürücü rapor edildi

banner1020

banner974
Trafik denetimlerinde 475 sürücü rapor edildi
banner971
Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 475 araç sürücüsü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı ve 59 araç trafikten menedildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, toplam bin 939 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen araç sürücülerinin 204’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak,3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 138’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.