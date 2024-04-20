Trafik denetimlerinde 415 sürücü rapor edildi

Polis basın bültenine göre, 11 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“187 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 70 trafik ışıklarına uymamak, 58 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 81 diğer trafik suçları.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.