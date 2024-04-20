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Polisiye haberler… Girne'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında araba yandı

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Polisiye haberler… Girne'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında araba yandı
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Girne Çamlıca Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yığın haldeki gazete ve karton kolilerin henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yanmaya başlamasıyla çıkan yangında, bir araba da hasar gördü.
Polis basın bültenine göre, dün çıkan yangının bodrum katta park halinde bulunan bir araca sirayet etmesi sonucu aracın arka bagaj iç kısmı, arka lastikleri, iç kısmı ile ön camı yanında, 3 çocuk bisikleti ve apartmana ait muhtelif elektrik tesisatı ile pis su giderleri yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.



- İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı.

Öte yandan ülke genelinde dün polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
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