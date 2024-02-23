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Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi

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Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
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Polisin ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde 1576 sürücü kontrol edildi, bunlardan 526’sı çeşitli trafik kuralı ihlallerinden ceza aldı.

Polis basın bültenine göre, 24 araç ise trafikten men edildi.
Sürücülerden 295’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 133’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 
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