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Holguin, 11 veya 12 Mart'ta yeniden adaya gelecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, martın ilk haftasında, Londra’ya gitmesinin ardından ise iki toplum lideriyle görüşmelerde bulunmak amacıyla Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği bildirildi

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Holguin, 11 veya 12 Mart'ta yeniden adaya gelecek
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın,  11 veya 12 Mart’ta Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
Haravgi gazetesi, “Holguin Kıbrıs’a 11 veya 12 Mart’ta Geliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, martın ilk haftasında, Londra’ya gitmesinin ardından ise iki toplum lideriyle görüşmelerde bulunmak amacıyla Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.
Gazete haberinde Holguin’in, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün, 4 Mart'ta yapılması planlanan Kıbrıs’taki varlığına ilişkin 60’ıncı yıl etkinliğinde yer almasının söz konusu olmadığını belirtti.
Gazete haberinde ayrıca Holguin’in, “bir sonraki seyahatime, mart ayının ilk haftasında Londra’dan başlayacağım, ardından ise siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odası temsilcileriyle görüşmeyi umut ettiğim Kıbrıs’a döneceğim, yeniden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle konuşacağım” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

UNFICYP etkinliği

Gazete aynı haberinde UNFICYP’in 4 Mart'taki etkinliğine iki toplum liderinin de davet edileceğini, ayrıca UNFICYP kanadının dikkatinin ise sivil toplum örgüt temsilcilerinin ve görev yerleri Kıbrıs olan diplomatların etkinlikte hazır bulunmasına odaklanacağını belirtti.
 
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