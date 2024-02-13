Trafiğe bir yaya kurban daha

Mağusa bölgesinde Tuzla-Mutluyaka anayolunun Mutluyaka köyü yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti, bir yaya ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 20:50 sıralarında, Tuzla - Mutluyaka Anayolu üzerinde, Mutluyaka istikametine doğru, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyreden 39 yaşındaki Süleyman SÜLÜK, dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürümekte olan 27 yaşındaki Muhammad Umar FAROOQ ve 25 yaşındaki Sanawar SHABAZ'a çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaya, yapılan tedavilerine müteakip Sanawar SHABAZ acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammad Umar FAROOQ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. EJ 124 plakalı sürücü suçüstü Süleyman SÜLÜK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.