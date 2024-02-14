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14 yaşındaki çocuk sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti

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14 yaşındaki çocuk sürücü trafik kazasında hayatını kaybetti
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Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda bugün 02.20’de meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, önce bir evin bahçe duvarına ardından da evin duvarına çarparak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, kaza, Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda, JG 531 plakalı aracı Güzelyurt’tan Aydınköy’e doğru sürüş ehliyetsiz, süratli ve dikkatsizce kullanan Savaş Erdem Soybal (E-14) sola meyilli virajda yolun solundan çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin bahçe  duvarına, ardından da evin duvarına çarparak durdu.
Sürücü 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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