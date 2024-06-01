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Trafiğe bir kurban daha

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1 Ocak'tan bugüne 18 ölümle sonuçlanan kaza meydana geldi ve 19 kişi yaşamını yitirdi

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Trafiğe bir kurban daha
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 Korkuteli yakınlarında bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 40 yaşındaki Hediye Gökçe, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Gökçe, kurtarılamadı.
Gökçe'nin hayatını kaybetmesiyle bu yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. 1 Ocak'tan bugüne meydana gelen 18 ölümle sonuçlanan trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl olmuştu?
Bugün saat 11.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun 14 - 15'inci kilometreleri arasında, Korkuteli köyü civarında, Orhan Gökçe (E-54) yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç, Lefkoşa’ya doğru sağ şeritte giderken, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düştü ve ardından kontrolsüzce ana yola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durmuştu.

Kazada araç sürücüsü Orhan Gökçe ve yolcular Emine Gökçe (K-12), İbrahim Gökçe (E-15), Hediye Gökçe (K-40), Gökhan Tekin (E-35), Rukiye Tekin (K-30) ve Fatma Nur Tekin (K-18) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı..
 
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