Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Doğancı-Amaara Gaziveren: 1 – 1
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı Gayretköy-Zümrütköy (Burak Yiğit)
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Yedidalga (Serdar Gürpınar)
2.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Çamlıbel-T.E.Tepebaşı : 1 – 4
E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D.: 2 – 0
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Akdeniz (Yusuf Atlar)
3.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Alayköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 2
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Y.Perçinci-Taşkent (İsmail Ercan)
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Dağyolu (Şahin Coşkun)
4.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Dilekkaya-Gaziköy: 4 – 1
Doğukent-Akıncılar: 1 – 6
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Kırıkkale (Abdullah Genç)
5.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Alaniçi-E.U.Güvercinlik: 2 – 4
Akdoğan-Korkuteli: 4 – 5
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Mutluyaka (Yusufcan Dönder)
6.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
1461 İskele Trabzon-Ötüken : 0 – 3
Serdarlı-Boğaziçi: 2 – 1
7.GRUP
1 Haziran 2024, Cumartesi
Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı: 3 – 0
2 Haziran 2024, Pazar
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-S.R.Yarköy (Mehmet V.Çelik)
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Büyükkonuk (Cenk A.Özfuttu)
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