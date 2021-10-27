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Trafiğe bir can daha

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Bu sabah saat 10:00 sıralarında Bafrada ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi

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Trafiğe bir can daha
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 Bafra yolunda bugün saat 10.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Koray Çavdar isimli bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor...
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