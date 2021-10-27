Trafiğe bir can daha

Bu sabah saat 10:00 sıralarında Bafrada ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi





Bafra yolunda bugün saat 10.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Koray Çavdar isimli bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor...