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Limasol'da hafif şiddette deprem

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Limasol'da hafif şiddette deprem
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Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde bu sabah hafif şiddette deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nin yaptığı açıklamaya göre, bugün 07.53’te, Meteoroloji Dairesine bağlı Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 86 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3,7 olan bir deprem kaydedildi.

Açıklamaya göre yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.69 kuzey ve 32.92 doğu koordinatlarında, yaklaşık 5,6 km derinliğinde Limasol olduğu saptandı.

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