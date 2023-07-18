Tırdan fırlayan lastik kaldırımdaki yayaya çarptı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 11.00 sıralarında tırdan fırlayan lastik savrularak kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan 24 yaşındaki Esraa Ataalmanan Fadlalmola Ahmed’e çarptı. Yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, 49 yaşındaki Adrurrahman Şükrüler’in, TRE 736 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka lastiğin janttan ayrılarak yolun soluna doğru savrulmasıyla o esnada yolun sol kısmında kaldırım üzerinde yaya olarak Ahmed’e arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Ahmed’in hastanede müşahede altına alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.