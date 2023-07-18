Döviz rekor üstüne rekor kırıyor

Döviz kurları bugün yine çıkışa geçti.
KKTC’de serbest piyasada Euro 30.30, sterlin 35.20, dolar ise 26.90 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, 11.12 itibarıyla 30.00 liradan alınan Euro, 30.50 liradan satılıyor. 34.90 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35.50 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26.45 liradan alınıp, 26.90 liradan satılıyor.
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