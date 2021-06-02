banner583
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
8 0
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
55 0
 
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
22 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
11 0
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
14 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
16 0
108 0
banner661
banner570

Tedbirsizlik pahallıya mal oldu

banner476

banner666
Tedbirsizlik pahallıya mal oldu

Kalkanlı’da bir kişi kaynak yaparken atılan kıvılcımlar, yangına yol açtı.  Yangında iki araç, çok sayıda ağaç ve balya yanında sulama lastikleri yandı. Polis, yangına yol açtığını saptadığı A.K. (E-26) hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’nın “tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak” başlıklı açıklamasına göre bugün 11.00 sıralarında Kalkanlı’da Tepe mevkiinde, A.K. (E-26), gerekli emniyet tedbirlerini almadan güneş paneli ayaklarına kaynak yaptığı sırada makinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Şenol Kovancı'ya ait 3 zeytin ile bir alıç ağacı kısmen, 17 arpa, 65’i vigo olmak üzere toplam 82 balya, GL 274 plakalı araç, bir römorka ait 2 teker lastiği, 2 top sulama lastiği, bir erik ağacı,  bir incir ağacı, Ulaş Türe'ye ait  BD 148 plakalı araç ile iki dönümlük arazi içindeki kuru otlar tamamen yandı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.