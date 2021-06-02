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Yabancı sayısı yeniden düşürüldü

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TFF, yabancı sayısı ile ilgili kararını açıkladı. Süper Lig'de yabancı kuralı daha önce ilan edildiği gibi uygulanacak. Gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 futbolcuya izin verilecek

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Yabancı sayısı yeniden düşürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplantıda alınan karara göre, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedildi.
Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarıldı.
TFF 1. Lig kulüplerinin ise 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 ve 2023-2024'te ise en fazla 5 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabileceği, yeni sezonda en fazla 5, diğer sezonlarda ise en fazla 4 oyuncunun aynı anda sahada yer alabileceği belirtildi.
 
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