Bir gecede 86 araç trafikten men edildi

Lefkoşa ve İskele'deki trafik denetimlerinde 86 araç trafikten men edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.Lefkoşa’da ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 2 bin 127 araç sürücüsü kontrol edildi ve 243’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 7’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 79’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan, 55’i seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 531 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 74 araç ise trafikten men edildi.İskele’deki denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 3 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız, 1’i kayıtsız araç kullanmak olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 12 araç ise trafikten men edildi.