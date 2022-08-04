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Tecavüzcü babaya af yok

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Tecavüzcü babaya af yok


Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten 30 yıl hapis cezası alan babanın istinaf başvurusu reddedildi
Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten suçlu bulunan isminin baş harfleri H.D’nin, 30 yıl hapis cezası aldığı hapis cezası kararı onandı. 
H.D’nin mahkûmiyetin cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.
Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında sonradan KKTC vatandaşı olan zanlı H.D, öz kızına, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz etmişti. 
Kız çocuğu, telefonuna taciz anlarında kaydettiği ses kayıtları da emare alınmıştı. 
 
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