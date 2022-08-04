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“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”

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“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”

 Akademisyen Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok polise çağrıldığını duyurdu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki huzur ve dostluğu bozmak kastı ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir etmek, nefret ve hakarete uğratmak” amacıyla yazı yayıp, yayınladığı gerekçesiyle hakkında dava tebliğ edildiğini belirtti.
Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran Altıok’un yaptığı paylaşım şöyle: 
“Az önce polise çağrıldım ve aleyhime açılan davanın celpnamesini aldım. İtham edildiğim suç:
“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki huzur ve dostluğu bozmak kastı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir etmek, nefret ve hakarete uğratmak amacıyla “O iyi insanlar, O Güzel Atlara Binip Çekip Gittiler, Bu Binemedi, Başımıza Kaldı” başlıklı yazıyı yazmak ve yayımlamak suretiyle hakarette bulunmak” 
1. Bu yazıyı ben yazmadım. Öyle bir yazı görmedim bile.
2. Orijinal başlık.
3. TC-KKTC arasındaki huzuru ve dostluğu bu tür faşizan davranışlar bozmaktadır.
4. Sizden zerre kadar korkmuyoruz.
5. Çok beklersiniz ama susmayacağız.
6. BU MEMLEKET BİZİM!"
 
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