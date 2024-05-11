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Eski arkadaşına tehdit ve şiddet

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Güzelyurt’ta Furkan Mehmet Doymuş adlı kişi, kendisi ile barışmak istemediği nedeniyle kız arkadaşınıdarp etti ve tehdit etti

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Eski arkadaşına tehdit ve şiddet
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Güzelyurt’ta kadına şiddet meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı Furkan Mehmet Doymuş dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis, Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kampüs binası önünde Güzelyurt’ta sakin Furkan Mehmet Doymuş'un kendisi ile barışmak istemediği nedeniyle eski kız arkadaşını ayni yerde sakin isminin baş harfleri E. K nin boynunu elleri ile sıkıp darp ettikten sonra kampüs binası içerisine kaçan E. K'nin saçlarını eliyle çekip,ardından kolunu çekerek darp ettikten sonra adı edilene hitaben bazı sözler kullanarak şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.
Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul etti ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç, zanlıya 80 bin TL nakit 400 bin TL şahsi kefalet imzalamasına tüm kimlik bilgilerine el konulmasına ve haftada bir polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.
 
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