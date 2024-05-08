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Aylardır kaçak yaşıyorlardı

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Alayköy'de polis tarafından yapılan kontrolde, yabancı uyruklu bir kişinin 467 gün, diğerinin 218 gün ve bir başka kişinin de 553 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

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Aylardır kaçak yaşıyorlardı
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Alayköy'de Mustafa Kemal Caddesi üzerinde tespit edilen ve ülkede kaçak olarak bulunan zanlılar Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Polis, zanlıların 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Alayköy'de Mustafa Kemal caddesi üzerinde polis tarafından yolun kenarında yürümekte olan zanlılar Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan’ın yapılan muhaceret kontrollerinde Ameer Hamza’nın 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 467 gün, Shan Ali 2 Kasım 2023 tarihinden itibaren 218 gün ve Ali Zeeshan’ın  1 Kasım  2022 tarihinden itibaren 553 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç, zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.
 
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