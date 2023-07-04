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Tartıştığı kişinin burnunu kırdı

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Gönyeli’de 32 yaşındaki Turgut Umarlar adlı kişi, tartıştığı Mehmet Ali Deniz’in burnuna soda şişesiyle vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu

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Tartıştığı kişinin burnunu kırdı
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Gönyeli’de Yalçın Park’ta, önceki gün 18.00 sıralarında 32 yaşındaki Turgut Umarlar, aralarında çıkan tartışma neticesinde Mehmet Ali Deniz’in burnuna cam şişe ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük, 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli’de Yalçın Park içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Turgut Umarlar’ın aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde Mehmet Ali Deniz’in burnuna elinde tutmakta olduğu cam soda şişesini vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.
Polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti ve zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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