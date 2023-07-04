Mazbatasını alan CTP’nin yeni milletvekili Sami Özuslu “Söyleyecek çok sözümüz ve yapacak çok işimiz var” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı olarak girdiği seçimde Milletvekili seçilen Sami Özuslu, mazbatasını dün saat 18.00’de Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Sami Özuslu şu ifadeleri kullandı:

“25 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Resmi Gazete’de seçim sonuçları ilan edildi. Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Düriye Hanım’dan mazbatamı teslim aldım. Tüm görev alan kişilere, seçime katkı koyan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra CTP’nin 19’uncu vekili olarak Meclis’te görev yapmaya başlayacağım. Bu süreç içerisinde desteğini esirgemeyen, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde söylediklerimizin arkasında duracağız. Bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik gibi kavramlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Ekonomiden, nüfus politikasına, Kıbrıs konusuna kadar söyleyecek çok sözümüz ve yapacak çok işimiz var. Hep birlikte konuşarak, birlikte yönetmeye talip olacağız. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz.”

