Tacizcinin 83 sabıkası çıktı!

Lefkoşa’da Ahmet Can Varan adlı kişi önceki akşam sokak ortasında cinsel organı dışarıda bir şekilde yürüyerek, kadına cinsel tacizde bulundu.Tutuklanan zanlının poliste 83 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Can Varan mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.Polis, 10.02.2023 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Küçük Kaymaklı- Lefkoşa 'da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, kimliği meçhul, uzun boylu, gri pantolon, siyah ceket ve kapüşon takan erkek bir şahsın, cadde üzerinde yürümekte olan Lefkoşa'da iki kadının üzerine, giymekte olduğu pantolonun fermuarı açık, cinsel organı dışarıda bir şekilde yürüyerek, müstehcen teşhirde bulunup, adı edilenlere hitaben cinsel davranışta bulunulduğunu ayrıca kadınlardan birinin omzuna eli ile vurup darp ederek adı edilene cinsel davranışta ve Cinsel Tacizde bulunulduğunu belirtti.Polis, 10.02.2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye gelen iki kadının şikayette bulunduğunu söyledi.Polis, aynı gün alınan şikayet üzerine tahkikata başlandığını ve 14.2.2022 tarihinde olay yeri ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan incelemede Cinsel Saldırı'da bulunan şahsın Poliste methalder olduğu suçlardan dolayı 83 kaydı bulunan Ahmet Can Varan olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının aleyhine derdest emri temin edildiğini ve akabinde Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması gereken tanıklara müdahale etme olasılığı olduğundan bu safhada zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.