Ev değil kumarhane!

Alsancak’ta yasadışı kumar oynayan 8 Çinli, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı. Baskın yapılan evde kumar masası, kumar çipleri ve yüklü miktarda yabancı paralar bulundu

Alsancak’ta bir eve gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kumar oynayan ve ülkede turist statüsünde bulunan 8 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Polis, baskın gerçekleşen evde, zanlıların kumar masası, kumar çipleri ve yüklü miktarda yabancı paralarla yakalandığını mahkemede açıkladı.

Alsancak'ta Girne Cürümleri Önleme şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yasadışı kumar oynarken suç üstü tutuklanan Çinli zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole Gao. Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Umut Aktaşlı, olayla ilgili yaşananları aktardı.

Aktaşlı 14 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 raddelerinde zanlı Hua Dongperez’in sorumluluğunda bulunan Alsancak Girne adresindeki ikametgahına yapılan kumar baskını neticesinde; İkametgah içerisinde zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole Gao. Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen ile parayı ihtiva eden poker çipleri ile Poker Masasında Texas Holdem Poker kumar oyununu oynadıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis zanlıların kumar oynamada kullandıkları 1 adet Texas Holdem Poker Masası, 52 adet Merit Poker oyun kağıdı, 8 adet sandalye, tasarruflarında bulunan toplam 44,880 ABD Doları, 7,800 Malezya Ringgit, 2,780 İsviçre Franki, 1,550 EURO ve 2,805 TL nakit paralar ile yine masa üzerinde önlerinde bulunan toplam 309 adet 24,595 Dolar değerindeki parayı ihtiva eden çipler, oyun oynadıkları salon içerisinde 2 top Poker kağıdı ile yine toplam 369 adet çeşitli meblağlardaki parayı ihtiva eden çipler emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışında çıkışlarının yasaklanması ve dava dosyasının 15 gün içinde hazır edilmesine emir verdi.

