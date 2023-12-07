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Tabipler Birliği’ne üye olmadan hasta bakan akademisyene dava

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Doktor Göksel Dora, öğretim üyesi olarak görev yaptığı UKÜ Sağlık Merkezi’nde Tabipler Birliği üyesi olmadığı halde hasta baktığı ve rapor yazdığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı

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Tabipler Birliği’ne üye olmadan hasta bakan akademisyene dava
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Doktor Göksel Dora, öğretim üyesi olarak görev yaptığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Sağlık Merkezi’nde Tabipler Birliği üyesi olmadığı halde hasta baktığı ve rapor yazdığı gerekçesiyle dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan zanlının, Tabipler Birliği’ne üye olmadan üniversitenin sağlık ocağında hasta muayene edip, doktor raporu yazdığı gerekçesiyle “Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na Aykırı Hareket etmek” suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.
Polis, zanlının 8 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Sağlık Merkezi’nde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmadan bir hastaya rapor düzenlediğini kaydetti.
Polis çavuşu, olayın Tabipler Birliği tarafından 23 Kasım’da polise bildirdiğini kaydetti.
Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2021 yılından itibaren üniversitenin sağlık ocağında doktorluk yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.  Polis, zanlıya yazılı dava tebliği yapıldığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti.
Polis, zanlının TC vatandaşı olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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