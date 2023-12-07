Alkol aldıktan sonra birbirlerine girdiler

Lefkoşa’da alkol aldıktan sonra birbirlerine giren Fas uyruklu üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama, darp, vahim zarar, sarhoşluk suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Ziyad Zemrag ile Anwar Bouddare ve Reda El Assal dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 05.30-06-30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Huzur Sokakta meydana gelen olayda Ziyad Zemrag ile Anwar Bouddare ve Reda El Assal arasında tartışma yaşandığını belirtti.

Polis, çıkan tartışmada Ziyad Zemrag’ın ellerine şişleri alıp, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’a doğru salladığını, Assal’ın sırtına vurarak, yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın da Zemrag’ın yüzüne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip ve vahim zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, olayın ardından Ziyad Zemrag’ın hastaneye gittiğini, ilk etapta müşteki konumunda olduğunu açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını, onların da şikayetçi olması üzerine Ziyad Zemrag’ın da tutuklandığını ve 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın ifadelerinde olay günü Ziyad Zemrag ile tanıştıklarını, birlikte yemek yiyip, sohbet ettiklerini ancak alkol aldıktan sonra ortamın gerildiğini, kavga çıktığını, karşılıklı bir birlerine vurduklarını anlattıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

