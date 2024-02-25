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Surlariçi'ndeki kavgaya karışan 4 kişi daha tutuklandı

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Surlariçi'ndeki kavgaya karışan 4 kişi daha tutuklandı
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Lefkoşa'da Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta perşembe gecesi meydana gelen kalabalık kavga olayının ardından önceki tutuklamalara ek olarak dört kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
Polis açıklamasında "halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslarla ilgili ileri soruşturma" yapıldığı ve söz konusu soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin daha [A.E (E-22), P.G (E-18), H.T (E-21) ve İ.C (E-24)] tutuklandığı belirtildi.
Olayla ilgili daha önce de 14 kişi tutuklanmıştı. Böylece kavgayla ilgili tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 
 
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