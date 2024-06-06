Arabasını almaktan vazgeçti diye arkadaşını dövdü

Lefkoşa’da Filistinli Mohammad Alreefi, arabasını almaktan vazgeçtiği gerekçesiyle arkadaşının yüzüne yumruk atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan 30 yaşındakidün sabah teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.Polis memuru mahkemede olguları aktardı.Polis, 1 Haziran 2024 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa'da Ahmet Ruso Caddesinde bulunan bir market önünde yaşanan olayda zanlının arabasını almaktan vazgeçtiği gerekçesi ile arkadaşı olan M.A.A.’nın yüzüne sağ eli ile yumruk atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.Polis, zanlının M.A.A.’yı boynundan ittirerek yere düşürerek ciddi bir şekilde darp ettiğini, kaydetti. M.A.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürüldüğünü ve elmacık kemiğinin kırık olduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.Polis memuru, aranan şahıs ilan edilen zanlının 4 Haziran’da Gazimağusa Polis Müdürlüğüne giderek, teslim olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul etmediğini söyledi.Polis memuru, Filistin ve KKTC vatandaşı olan ve benzer bir sabıkası bulunmayan zanlının ileride görülecek davaları görülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlının avukatının sorusu üzerine M.A.A.’nın şikayetini geri çekeceğine dair beyanda bulunduğunu, bu hususta ifadesinin alınacağını söyledi.Zanlının avukatı ise müvekkilinin saldırıya uğradığını öne sürdü.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.