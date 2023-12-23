banner913
banner932
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
15 0
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
28 0
 
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
31 0
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
11 0
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
11 0
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
11 0
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
44 0
banner996
banner985

Suçüstü tutuklandı

banner989

Lefkoşa'da Lokmacı Kapısı’ndan başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Sabina Dhungana yakayı ele verdi

banner974
Suçüstü tutuklandı
banner971
Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısından başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Sabina Dhungana tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 21 Aralık 2023 tarihinde, saat 14.40 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısında, KKTC'den GKRY'ye geçiş yapmak isteyen Sabina Dhungana’nın tasarrufunda bulundurduğu Sita Balami adına düzenlenmiş olan Nepal pasaportunu görevli memura vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.