Suçüstü tutuklandı

Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısından başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Sabina Dhungana tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 21 Aralık 2023 tarihinde, saat 14.40 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısında, KKTC'den GKRY'ye geçiş yapmak isteyen Sabina Dhungana’nın tasarrufunda bulundurduğu Sita Balami adına düzenlenmiş olan Nepal pasaportunu görevli memura vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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