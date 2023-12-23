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‘Öğrenci’ adı altında uyuşturucu tacirliği

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Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve aracında 47 ayrı pakete sarılı toplam 82 gram hintkeneviri ile uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 20 bin TL ele geçirilen Afrika uyruklu Gabriel Ajuga’nın, öğrenci vizesi olduğu ancak kayıtlı olduğu okula hiç gitmediği tespit edildi

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‘Öğrenci’ adı altında uyuşturucu tacirliği
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Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine tutuklanan Gabriel  Ajuga dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
 “Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları Narkotik Şube’de görevli polis memuru aktardı.
Polis, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00’te alınan bilgide zanlının Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu sattığının öğrenildiğini belirtti.
Polis memuru, zanlının aynı gün saat 15.30’da Lefkoşa’da VR 544 plakalı araçla seyir haldeyken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 47 ayrı pakete sarılı toplam 82 gram 620 miligram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 20 bin 400 TL paranın ele geçirildiğini kaydetti.
Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada foil kağıtları bulunduğunu anlattı.
Polis, sorgulanan zanlının uyuşturucu maddeyi 30 Kasım 2023 tarihinde 140 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve hintkenevirinin 56 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattığını ve elde ettiği paranın bir kısmını da kendisine uyuşturucuyu temin eden şahsa gönderdiğini itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davalarını kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının 2024 Eylül ayına kadar öğrenci vizesi olduğunu ancak kayıtlı olduğu okuldan yapılan soruşturmada okula hiç gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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