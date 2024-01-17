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Söylemezler için karar duruşması 19 Ocak’ta

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Söylemezler için karar duruşması 19 Ocak’ta
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Falyalı suikastı adıyla tarihe kara bir leke olarak geçen suikastın 8 Şubat 2022’e işlenmesinin ardından yargı süreci hem KKTC’de hem de Türkiye’de devam ediyor. 
KKTC’de tutuklu bulunan katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yargılanmasına Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Dava kaldığın yerden devam etmek üzere 24 Ocak 2024 saat 11.00’a ertelendi. 
Öte yandan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde Türkiye’de tutuklu bulunan aralarında Söylemezler çetesi lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu suikast zanlıları için karar duruşması 19 Ocak Cuma günü yapılacak.
 
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