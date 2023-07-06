Sosyal medya tuzağıyla dolandırdı

Afrika uyruklu bir kişi, Facebook üzerinden saat satacağı vaadiyle bir kişiyi 3860 TL dolandırdı. Parayı alan zanlı, saati teslim etmeyip, siteyi kapattı ancak polis tarafından yakalandı

İnternet üzerinden 3 bin 860 TL değerinde saat almak için 3 bin 860 TL’yi bir banka hesabına yatıran fakat saati teslim alamayan isminin baş harfleri S.B’nin polise başvurmasıyla başlayan soruşturmada Afrika uyruklu Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev 2 Aralık 2022 tarihinde şubeye gelen Lefkoşa'da sakin isminin baş harfleri S.B’nin verdigi bilgide, 1 Aralık 2022 tarihinde Facebook uygulaması üzerinden Mobile Store Kolokasis isimli facebook kullanıcısından internet üzerinden 3860 TL değerinde saat almak için toplam 3860 TL parayı Koopbank hesabına yatırdığını fakat saati teslim alamadığını ve sitenin kapandığını belirtip konunun polis tarafından araştırılmasını istendiğini belirtti.

Polis yapılan şikayet üzerine Koopbank hesabının zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung’a ait olduğu tespit edildiğini ve zanlının önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

