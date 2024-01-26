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Soruşturmaya çağrıldı, kaçak çıktı

Gönyeli Karakolu’na bir soruşturma için çağrılan Sudanlı Hassan Eltaher’in KKTC’de 374 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Soruşturmaya çağrıldı, kaçak çıktı
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KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Sudanlı Hassan Eltaher tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 24 Ocak 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Gönyeli Karakolu’na bir soruşturma için çağrılan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ocak  2023 tarihinden beri 374 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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