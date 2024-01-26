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Gümrüksüz elektronik sigaralarla yakalandı

Lefkoşa’da Fuad Dali’nin evinde ve işyerinde yapılan aramada gümrüksüz sigaralar ele geçirildi

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Gümrüksüz elektronik sigaralarla yakalandı
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Lefkoşa’da meydana gelen “Gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan Fuad Dali dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 24 Ocak 2024 tarihinde saat 14.20 raddelerinde polis ekibince yapılan operasyonda zanlının ikametgahı ve Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yapılan aramada 11 paket Parlement Night Blue 20'li sigara, 1 adet elektronik likidli sticks sigara, 3 adet 10,000 çekim ve 14 adet 800 çekim elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edilip, konu malların emare olarak alındığını kaydetti. Polis, ele geçirilen malların toplam değerinin 7 bin 245 TL değerinde olduğunu ifade etti.
Zanlı hakkında polis, teminat talep etti. Yargıç da, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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