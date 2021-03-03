Son dakika: St Hilarion Kalesi’nde yangın

Beşparmak Dağları'nın en yüksek noktalarından biri olan St. Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde muhtemelen yıldırım düşmesi sonucunda meydana gelen yangın ormanlık alana sıçraması sonrasında büyüyerek devam ediyor.Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi .Yangına polis itfaiye ve askeri personel müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.