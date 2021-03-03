Bugün de Girne'de pozitif vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 22 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'nden olduğu belirtilirken vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa Ortaköy- 3 / Marmara-1 / / Sulariçi-3 / Haspolat-2
Girne Girne Merkez -3 Dikmen - 4 / Ağırdağ -1 / Çatalköy-3 / Alsancak- 3
Gazimağusa Gazimağusa Merkez -1 Vadili -1
3 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6038
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 561. 522
Toplam Vaka Sayısı: 3519
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3087
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 339
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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