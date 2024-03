Cumhurbaşkanı Tatar’ın Baf Direnişi mesajı…

"Kıbrıs Türkü ve Türk Mukavemet Teşkilatı hiçbir zaman saldırgan ve yayılmacı olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mart Baf Direnişi mesajında, Kıbrıs Türkü ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın hiçbir zaman saldırgan ve yayılmacı olmadığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda, Baf Direnişi'nin, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin “en önemli direnişlerinden biri” olduğunu belirtti, Direniş'te şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.



Baf’ın Türk bölgesine yönelik olarak 7 Mart’ta başlayan ve 9 Mart’a kadar devam eden Rum saldırılarının ana nedeninin hatırlanmasında yarar olduğunu kaydeden Tatar, “4 Mart 1964’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’la ilgili hata nitelikli tarihi 186 numaralı kararıyla, adada BM Barış Gücünün görevlendirilmesini kararlaştırırken, Türklerin devletten uzaklaştırılmasıyla anayasal kimliğini yitirmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’ni meşru kabul etmişti. Rumlara cesaret veren bu kararın ardından tam 3 gün sonra 7 Mart 1964’te Baf bölgesinde yoğun Rum saldırıları başladı ve 9 Mart’a kadar sürdü. Mavrali’de görev yapan 9 mücahit şehit edildi. Baf ve köylerinden toplam 26 kayıp Kıbrıslı Türk’ten 19’u hala bulunamadı” dedi.



Türk Mukavemet Teşkilatı'na da değinen Tatar, “Kıbrıs Türkü ve Türk Mukavemet Teşkilatı hiçbir zaman saldırgan ve yayılmacı olmamıştır. Kıbrıs Türk halkının Baf ve tüm diğer bölgelerdeki kahramanca mücadelesiyle 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı yapılabilmiş ve bugün sahip olduğumuz devletimiz KKTC’nin temelleri atılmıştır” dedi.



Tatar şu ifadeleri kullandı: “Bugün, özgürce yaşadığımız bu topraklarda demokrasi çerçevesinde ve dünyayla iletişim içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarıyla ve kanlarıyla ödeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahraman Mücahitlerimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ile Mehmetçiklerimize borçluyuz.



Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü egemenliğinden, devletinden ve hürriyetinden aska vazgeçmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti ile bağımız her hal ve şartta güçlenerek devam edecek ve bunun ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü çaba gereken karşılığı bulacaktır.”