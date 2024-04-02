Polisiye haberler

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Serbest Liman içerisinde, İsmet Alkurt (E-70), yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya olarak yürüyen Nurettin Aksoy’a çarpmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Nurettin Aksoy, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
-Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde dün saat 21.00 sıralarında, Osman Baysal (E-31), yönetimindeki LH 160 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Türkeli kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.
Baysal aracıyla, yaklaşık 6 metre derinliğe düşerek, toprak zemine çarptıktan sonra, takla atıp, tekerlekleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Osman Baysal, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
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