banner913
banner932
Sevenlerini yasa boğdu
Sevenlerini yasa boğdu
578 0
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi
8 0
 
İsrail ordusu Halep'i vurdu
İsrail ordusu Halep'i vurdu
10 0
"2024-2025, KKTC’nin kalkınma yılı olacak”
10 0
Karpaz'a Araştırma İstasyonu
Karpaz'a Araştırma İstasyonu
33 0
3 ayda 16 tabanca, 134 mermi
3 ayda 16 tabanca, 134 mermi
10 0
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
19 0
banner1012

Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

banner1020

Polisiye olaylar

banner974
Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?
banner971
Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait iki ayrı lojman odası içerisinde hırsızlık meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, odada muhafaza edilen, iki ayrı şahsa ait 42 bin 500 TL ve 30 bin TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.K. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
-KKTC’de izinsiz ikamet etmek
Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.