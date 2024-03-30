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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi

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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi
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Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, kontrol edilen 2 bin 315 araç sürücüsünden 417’si çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Polis Basın Bültenine göre, 3 sürücü tutuklanırken, 43 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“236’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 54’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 80’i diğer trafik suçları.”
 
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